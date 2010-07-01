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Состав:
Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, cocamidopropynone, cocamide dea chamomilla recutita flower extract, urea, dmdm hydantoin, o-cymen-5-ol, propylene glycol, methylchloroisothiazolinone, methylisothlazolinone, 2-na edta, parfum, benzyl salicilate, citric acid, ci 14720, ci 19140.
|Партномер
|4600999017247
|Объем/Вес (мл/г)
|500
|Объём (мл)
|500
|Тип
|Мыло жидкое
|Запах
|Ромашка
|Главное
|Назначение
|Гигиена
|Тип
|Мыло жидкое
|Антибактериальный эффект
|Да
|Применение
|Для рук
|Эко
|Нет
|Детали
|Запах
|Ромашка
|Габариты и вес
|Объём (мл)
|500
|Конструкция
|Упаковка
|Дой-пак
|Дозатор
|Да
|Основное
|Код вендора
|4600999017247
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