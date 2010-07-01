Жидкое мыло Мыло жидкое Aura с антибактериальным эффектом Ромашка, 500 мл.

Состав:
Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, cocamidopropynone, cocamide dea chamomilla recutita flower extract, urea, dmdm hydantoin, o-cymen-5-ol, propylene glycol, methylchloroisothiazolinone, methylisothlazolinone, 2-na edta, parfum, benzyl salicilate, citric acid, ci 14720, ci 19140.

Подробные технические характеристики Краткие технические характеристики Показать подробные Показать краткие

Партномер 4600999017247
Объем/Вес (мл/г) 500
Объём (мл) 500
Тип Мыло жидкое
Запах Ромашка
Aura
Главное
Назначение Гигиена
Тип Мыло жидкое
Антибактериальный эффект Да
Применение Для рук
Эко Нет
Детали
Запах Ромашка
Габариты и вес
Объём (мл) 500
Конструкция
Упаковка Дой-пак
Дозатор Да
Основное
Код вендора 4600999017247
Ошибка в описании? Показать краткие характеристики Показать подробные характеристики

Вопросы

Задать вопрос о товаре
Отправить
Артикул 305798
Online-оплата
63 руб.
Для организаций
по б/н 63 руб.
Товар есть в наличии
Купить или зарезервировать
+1 бонус Что это?
Сравнить
В закладки
  • Гарантия 1 месяц
Товар добавлен в корзину. Не забудьте про аксессуары Перейти в корзину
5 1
ОГО! онлайн-гипермаркет
+7 495 133-79-84
Россия
Москва
Золоторожский Вал, д. 8
Театральная аллея, д. 3, стр. 1