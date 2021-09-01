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Снова в школу с Xiaomi - скидки на смартфоны разных линеек
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Товар дня

-34%
La'dor Увлажняющий филлер для волос Dermatical Active Ampoule, 6x30 мл.
Арт. 337522
La'dor Увлажняющий филлер для волос Dermatical Active Ampoule, 6x30 мл.
1 260 руб. 1 930 руб.
+48 бонусов
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В наличии
Пл. Ильича
Динамо
Коломенская
-10%
МФУ HP DeskJet 2320 7WN42B цветное А4 7ppm
Арт. 322849
МФУ HP DeskJet 2320 7WN42B цветное А4 7ppm
2 330 руб. 2 590 руб.
+25 бонусов
Купить
В наличии
Пл. Ильича
Динамо
Внутренний SSD-накопитель 240Gb Kingston SA400S37/240G SATA3 2.5" A400
Арт. 201383
Внутренний SSD-накопитель 240Gb Kingston SA400S37/240G SATA3 2.5" A400
2 750 руб.
+13 бонусов
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В наличии
Пл. Ильича
Динамо
Коломенская
15.6" Рюкзак для ноутбука Xiaomi Mi City Backpack 2 темно-серый
Арт. 319883
15.6" Рюкзак для ноутбука Xiaomi Mi City Backpack 2 темно-серый
2 890 руб.
+86 бонусов
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В наличии
Пл. Ильича
Коломенская
Пылесос Xiaomi Deerma DX700
Арт. 309460
Пылесос Xiaomi Deerma DX700
2 990 руб.
+29 бонусов
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В наличии
Пл. Ильича
Динамо
Коломенская
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Проспект Андропова, д. 22
+7 495 133-79-84
Ежедневно 10:00 - 22:00
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Гипермаркет
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Золоторожский Вал, д. 8
+7 495 133-79-84
Ежедневно 10:00 - 22:00
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Гипермаркет
Динамо
Театральная аллея, д.3, стр.1
+7 495 133-79-84
Ежедневно 10:00 - 22:00
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в Москве, Люберцах и Мытищах
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Лучшее из каталога

Арт. 101706
В наличииПл. Ильича
Динамо
Коломенская
Трусики-подгузники Merries XL (12-22 кг), 38 шт.
1 445 руб.
+28 бонусов
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Арт. 312580
В наличииПл. Ильича
Динамо
Коломенская
Автомобильный видеорегистратор Slimtec Dual M4
3 589 руб.
3 590 руб.
Выгода 1 руб.
+17 бонусов
Купить
Арт. 257779
В наличииПл. Ильича
Динамо
Коломенская
Алкотестер Inspector AT750 электрохимический
4 880 руб.
Купить
Арт. 93715
-19%
В наличииПл. Ильича
Динамо
Коломенская
Перфоратор Makita HR2470
8 478 руб.
10 490 руб.
Выгода 2 012 руб.
+104 бонуса
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Арт. 322211
В наличииПл. Ильича
Динамо
Коломенская
Электрический полотенцесушитель TERMINUS Классик П6 450x650 электро П RAL 9005 матовый 4660059930350
12 490 руб.
+62 бонуса
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Арт. 330444
В наличии
Коляска 3 в 1 Carrello Epica CRL-8511/1 Tea Green (черн.рама)
32 000 руб.
+160 бонусов
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Арт. 333733
-20%
В наличииДинамо
Электросамокат Ninebot KickScooter E25A
34 990 руб.
43 990 руб.
Выгода 9 000 руб.
+219 бонусов
Купить
Арт. 315432
-3%
В наличииДинамо
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-52-50JT Core i5 1035G1/8Gb/256Gb SSD/15.6" FullHD/DOS Black
46 990 руб.
48 900 руб.
Выгода 1 910 руб.
+244 бонуса
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